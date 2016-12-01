Росія готує ротацію десантників на півночі окупованого Криму - прикордонники
Російська Федерація планує замінити десантників зі Ставрополя, які служили на півночі анексованого Криму із серпня, на десантників із Тули.
Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер, передає "Українська правда".
"На кримському напрямку завершується підготовка до безпосередньої ротації підрозділів повітрянодесантних військ Збройних сил Російської Федерації, дислокованих на передових позицій на півночі анексованого кримського півострова", – сказав він.
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"Так, батальйонно-тактичну групу, сформовану з числа військовослужбовців 247 десантного штурмового полку, що дислокується у Ставрополі, які перебували на тимчасово окупованій території Криму з початку серпня поточного року, до кінця поточного тижня має замінити батальйонно-тактична група зі складу 106 повітрянодесантної дивізії, що дислокується у місті Тула Російської Федерації", – уточнив Слободян.