Росія готує ротацію десантників на півночі окупованого Криму - прикордонники

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер, передає "Українська правда".

"На кримському напрямку завершується підготовка до безпосередньої ротації підрозділів повітрянодесантних військ Збройних сил Російської Федерації, дислокованих на передових позицій на півночі анексованого кримського півострова", – сказав він.

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"Так, батальйонно-тактичну групу, сформовану з числа військовослужбовців 247 десантного штурмового полку, що дислокується у Ставрополі, які перебували на тимчасово окупованій території Криму з початку серпня поточного року, до кінця поточного тижня має замінити батальйонно-тактична група зі складу 106 повітрянодесантної дивізії, що дислокується у місті Тула Російської Федерації", – уточнив Слободян.