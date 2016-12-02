Гіві, Плотницький і Захарченко рано чи пізно будуть знищені, вони вже свою справу зробили - Тука

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф».

На його думку, ліквідація Арсенія Павлова, більш відомого як Моторола, була далеко не останнім гучним вбивством серед терористів.

Георгій Тука вважає, що за резонансними вбивствами на окупованих територіях Донбасу стоять російські спецслужби, для яких ватажки бойовиків є непотрібними і занадто обізнаними свідками.

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"І Гіві, і Плотницький, і Захарченко рано чи пізно будуть знищені. Вони вже свою справу зробили і є тепер непотрібними свідками", - сказав Тука.

При цьому заступник міністра впевнений, що Служба безпеки України навряд чи отримає можливість допитати ватажків бойовиків.