В Авдіївці та частині Донецька знову відсутнє водопостачання
Водопостачання відсутнє через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції.
Сьогодні вночі на Донеччині без водопостачання знову залишились Авдіївка, частина Донецька, Ясинуватої та декількох селищ. Про це повідомляється на сайті «Води Донбасу».
У повідомленні йдеться, що водопостачання відсутнє у зв’язку із знеструмленням Донецької фільтрувальної станції.
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«Сьогодні о 4.45 була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Припинено водопостачання Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селищ: Верхньоторецьке, Василівка, Червоний Партизан і Крута Балка», — йдеться у повідомленні.
Наразі з’ясовуються причини припинення електропостачання на станцію.
Нагадаємо, 5 грудня в Авдіївці, Верхньоторецьку та навколишніх населених пунктах відновили водопостачання, яке було відсутнє від 1 грудня через обстріли бойовиків. В результаті чого була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, яка подає воду у ці населені пункти.