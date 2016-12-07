В Авдіївці та частині Донецька знову відсутнє водопостачання

Сьогодні вночі на Донеччині без водопостачання знову залишились Авдіївка, частина Донецька, Ясинуватої та декількох селищ. Про це повідомляється на сайті «Води Донбасу».

У повідомленні йдеться, що водопостачання відсутнє у зв’язку із знеструмленням Донецької фільтрувальної станції.

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«Сьогодні о 4.45 була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Припинено водопостачання Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селищ: Верхньоторецьке, Василівка, Червоний Партизан і Крута Балка», — йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовуються причини припинення електропостачання на станцію.

Нагадаємо, 5 грудня в Авдіївці, Верхньоторецьку та навколишніх населених пунктах відновили водопостачання, яке було відсутнє від 1 грудня через обстріли бойовиків. В результаті чого була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, яка подає воду у ці населені пункти.