В Авдіївці та Верхньоторецьку відновили водопостачання, яке було відсутнє кілька днів через обстріли бойовиків

В Авдіївці, Верхньоторецьку та навколишніх населених пунктах відновили водопостачання, яке було відсутнє від 1 грудня через обстріли бойовиків. В результаті чого була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, яка подає воду у ці населені пункти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Бригада електриків, яка виїхала на ремонт лінії електропередачі через обстріли не змогла приступити до ремонтних робіт», - написав жебрівський.

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За його словами до СККЦ був направлений відповідний запит на припинення вогню.

«…тільки у суботу російська сторона надала письмові гарантії припинення обстрілів району проведення ремонтних робіт. Ремонтники відразу виїхали на об’єкт», - написав жебрівський, додавши, що у цей час вода людям подавалась за графіком.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ занепокоєна припиненням подачі води на окуповану територію Луганської області через борги Попаснянського водоканалу за електроенергію.

Про це сказав перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Я попереджав минулого тижня про нагальну необхідність втручання з боку компетентних органів, щоб 600 тис. осіб у Луганській області не опинилися без води, електрики та тепла. Здається, що цей заклик залишився поза увагою. Вчора термін оплати заборгованості за рахунками закінчився без необхідного втручання», - сказав Хуг.

Він зазначив, що місія ОБСЄ отримала інформацію про запровадження «системи нормування споживання води» в Луганську.

Раніше 29 листопада на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія виступає проти розгляду будь-яких механізмів щодо здійснення виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганської області.