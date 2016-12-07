До окупованого Криму увійшла колона військової техніки (фото)

В окуповану Російською Федерацією Керч увійшла колона військової техніки.

Рух автомобілів по Комиш-Бурунському шосе Керчі через це тимчасово перекрито, передає Kerch.com. "Причиною тому (перекриття руху - Ред.) – величезна колона військової техніки, яка заходить у Керченський Рибний порт", - йдеться у повідомленні. Читайте такожАктивіст: на вулиці міст Криму вивели військову техніку, відчувається психоз При цьому рух регулює військова автомобільна інспекція окупантів. Раніше, 30 листопада, відомий російський блогер Ілля Варламов показав фотографії військової техніки, яку помітив на вулицях окупованого Сімферополя.

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