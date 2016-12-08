Полторак назвав єдиний шлях вирішення конфлікту на Донбасі

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України, посилаючись на слова глава відомства Степана Полторака.

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Також він наголосив, що Збройні Сили України роблять все можливе для виконання Мінських угод, у тому числі щодо розведення сторін.

"Ми переконані, що конфлікт на сході України можна вирішити тільки мирним шляхом, за столом переговорів, — зазначив Полторак. — Але щоб нас слухали і почули, потрібна сильна армія".

Крім того, глава Міноборони подякував представникам військово-дипломатичного корпусу за підтримку України з боку держав-партнерів у прагненні захистити територіальну цілісність і незалежність.