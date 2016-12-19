Бої на Світлодарській дузі: місія ОБСЄ зафіксувала майже 3 тисячі вибухів

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області одночасно 17 та 18 грудня, в тому числі близько 700 та 2900 вибухів у вказаному порядку, у порівнянні з близько 100 вибухами у попередній звітний період. Більшість порушень режиму припинення вогню було зафіксовано у районах навколо Світлодарська та Дебальцевого", - йдеться у звіті.

Так, 18 грудня під час перебування у контрольованому урядом України Світлодарську впродовж 6 годин спостерігачі чули 700 вибухів, з яких 680, за їх оцінкою, були спричинені запуском 122-мм артилерійських снарядів на відстані 5-6 км та 8-10 км з північного заходу. Спостерігачі вважають, що запуск цих артснарядів був вихідних вогнем по протилежним позиціям. Також місія зафіксувала чергу з 20 вихідних пострілів з танків на відстані 3-10 км на південний захід.

Читайте такожМогеріні висловила співчуття родинам загиблих на Донбасі військових

Близько 17.00 місія спостерігала відсутність світла у Світлодарську, але приблизно через чотири години подача електроенергії була відновлена.

При цьому вказано, що 18 грудня, перебуваючи у підконтрольному бойовикам "ДНР" Дебальцевому, спостерігачі місії чули 43 вибухи, спричинені застосуванням ракетних систем залпового вогню, а також 1,9 тис. вибухів, викликані пострілами зі зброї невстановленого походження. Усі ці вибухи сталися на відстані 2-10 км на північ та північний захід від місця перебування спостерігачів. За їхньою оцінкою, з району Дебальцевого це був вихідний вогонь по протилежним позиціям.

Також представники місії, перебуваючи за приблизно три кілометри на північний схід від Дебальцевого, чули близько 70 вибухів, які, за їхньою оцінкою, були спричинені артилерійськими снарядами на відстані близько 7 км на північний захід.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. Внаслідок бойових дій п'ятеро українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.