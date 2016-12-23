"Вмовляла військових": ЗМІ розповіли, як Савченко проривалася до бойовиків "ДНР"

Про це в інтерв'ю ONLINE.UA розповів керівник військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олег Ліванчук.

"Є у мене знайомий волонтер. Теж полоненими займався. Але щось він впав під Надю. Я в Кураховому був — дзвонить він мені. Я, каже, їду до тебе в гості. Ну, давай, без проблем. Кажу: а ти з ким? Відповідає: Віра, Надія, Любов. Ну, хороші ж слова, правда? Що я можу поганого подумати? Стою на автостанції. Під'їжджають. Дивлюся — Савченко вилазить. Я підходжу до неї. Запитую: "Надію, а ви чому сюди?" — "До вас, познайомитись". Познайомитись? Ну гаразд. Запитує: "А можна у вас десь пообідати? Кажу: — чого ж не можна? Замовив тут у кафешці обід", - згадує Ліванчук.

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І поки вона тут сиділа, розповів він, вони повідомили до СБУ, оскільки з'явилася інформація, що вона хоче прорватися на ту сторону.

Ліванчук зазначив, що про це йому розповів водій нардепа.

"Сказав, що вони намагалися перейти на ту сторону в Луганській області — не вийшло, військові не пропустили. "Хочемо, — каже, — у тебе тут". Я йому тоді відповів: у мене — через КПВВ тільки, зможете — їдьте. Через КПВВ не пустили її. Вона повернулася тихенько, щоб я не знав, в місто. Поспілкувалася тут з військовими, просила, щоб десь пропустили. Її не пустили. І вона поїхала", - згадав він.

Але потім, коли всі дізналися про цю поїздку, у Савченко все заперечували.

Також керівник військово-цивільної адміністрації Красногорівки висловив упевненість, що тоді Савченко таки не вдалося потрапити на окуповані території.

"Тоді — ні. Плюс, вони ж по-іншому потім вирішили. Вони вирішили в Мінськ. Туди вона в'їзна. ФСБшники організували на території російського посольства зустріч. Прилетіли туди Плотницький, Захарченко — і все", - заявив Ліванчук.