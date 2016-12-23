У ЗСУ заявили про загибель військового, який вважався зниклим безвісти на Світлодарській дузі (виправлено)

Попереднє формулювання заголовка, у якому повідомлялося про загибель військового, що вважався полоненим, неправильне. Просимо вибачення у читачів.

Про це розповів офіцер ЗСУ, комбат з позивним "Купол".

За його словами, бойовики зазнали втрат й відійшли. "На сьогодні жодного нашого полоненого на їхній стороні. Так само, як і їхніх полонених немає у нас", - запевнив комбат.

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"Починаючи з 18-го грудня по сьогоднішній день, за весь час проведення цієї операції, вийшло 9 "двохсотих" (убитих -Ред), 35 - "трьохсотих" (поранених - Ред.), контужених - 17, травмованих - 11, загальна кількість - 72 людини", - розповів "Купол".

Також він заявив, що зниклих безвісти немає.

"Той, що був зниклий безвісти, ми його вчора знайшли, переконалися, що це дійсно наш солдат... Загиблий", - зазначив комбат.

Крім того, "Купол" повідомив, що на відео, поширеному бойовиками, дійсно показані тіла українських військових - лейтенанта Ярового та солдата Баюса.

Як повідомила низка ЗМІ, за інформацією волонтерів, бойовики розсилають фото та відео трьох людей, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі і вбитих на окупованій території Донбасу.