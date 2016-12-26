Фейкової "наддержави" не буде: у "Л/ДНР" заявили, що не мають наміру об'єднуватися

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказали представники бойовиків «ДНР» Денис Пушилін і «ЛНР» Владислав Дейнего.

"Ніхто не розглядає на цьому етапі доцільність такого об'єднання", - зазначив Пушилін.

Він нагадав, що під Комплексом заходів з виконання Мінських угод стоять підписи ватажків «ЛНР» і «ДНР».

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"Зараз подій, що сприяють об'єднанню, ми поки що не бачимо. Не виключаємо це в майбутньому", - сказав Пушилін.

Представник бойовиків «ЛНР» Дейнего заявив, що "республіки" тісно співпрацюють і взаємодіють, нагадавши, що на позиціях у тимчасово окупованому Донбасі перебувають бойовики «ЛНР» і «ДНР».