Фейкової "наддержави" не буде: у "Л/ДНР" заявили, що не мають наміру об'єднуватися
Представники терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» заявили, що не мають наміру об'єднуватися в одну "державу".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказали представники бойовиків «ДНР» Денис Пушилін і «ЛНР» Владислав Дейнего.
"Ніхто не розглядає на цьому етапі доцільність такого об'єднання", - зазначив Пушилін.
Він нагадав, що під Комплексом заходів з виконання Мінських угод стоять підписи ватажків «ЛНР» і «ДНР».
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"Зараз подій, що сприяють об'єднанню, ми поки що не бачимо. Не виключаємо це в майбутньому", - сказав Пушилін.
Представник бойовиків «ЛНР» Дейнего заявив, що "республіки" тісно співпрацюють і взаємодіють, нагадавши, що на позиціях у тимчасово окупованому Донбасі перебувають бойовики «ЛНР» і «ДНР».