Бойовики ущільнюють свої бойові позиції на Донецькому напрямку - ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Противник продовжує готувати свої бойові порядки на ділянці Вуглегірськ – Дебальцеве. Відмічено появу на північній околиці Вуглегірська нових позицій окупантів (кілька окопаних БМП-2, обладнані вогневі точки). Крім того, на Комуні (західна околиця Дебальцевого) продовжує фіксуватися батарея (5 од.) 122-мм гаубиць Д-30А, південніше траси Е50 на цій ділянці розгорнута ще одна артилерійська батарея противника (Д-30)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі Донецька командування окупаційних військ перекидає на Спартак підкріплення (перекидання ведеться через Путилівку). Зафіксовано не менше 4-х од. 120-мм мінометів на марші в сутінках на північ у бік Спартака, а також бронетехніка - МТ-ЛБ (7 одиниць, попередньо - протитанкову підрозділ з ПТРК) в тому ж напрямку, але по інший бік залізної дороги.

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За даними ІС, на території заводу «Точмаш» (Донецьк, Київський район) розквартировано підрозділ ЗС РФ - бійці спортивної статури, зріст 175-180 см, мова російська, одягнені в новий російський камуфляж, на рукавах шеврони з написом «Департамент Спеціальних операцій».

«В Алчевськ прибула колона тентованих вантажівок з бойовиками (загальна кількість - близько 150 осіб, основна частина – російські найманці). Колону супроводжували легкові автомобілі з офіцерами ЗС РФ (6 «радників»). Більшість бойовиків одягнені у зимовий камуфляж», - наголосили в ІС.

Також стало відомо, що на території профілакторію шахти ім. «Газети Известия» (лісосмуга в 2,8 км на північ від н. п. Кришталевий (кол.Красний Луч) використовується як база дислокації найманців з РФ. Найманці одягнені у форму місцевих бойовиків, проте носять папахи (на зразок так званих «козаків»).

«Територія бази ретельно охороняється, персонал з обслуговування перебуває під особливим контролем співробітників «МДБ ЛНР» і жорстко проінструктований щодо нерозголошення будь-якої інформації про підрозділ. На території бази постійно дислокуються до 100 найманців. Вантажівки з найманцями регулярно виїжджають у напрямку лінії зіткнення», - додали в ІС.