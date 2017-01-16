У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу - прес-секретар Кучми

15:20, 16 січня 2017
Війна
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У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше сьогодні відбулися засідання робочих підгруп / facebook.com/dariia.olifer

Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.

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Раніше сьогодні відбулися засідання робочих підгруп з безпекового, політичного і гуманітарного питань ТКГ.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську 21 грудня обговорили звільнення заручників, відкриття КПВВ "Золоте", а також загострення ситуації на Світлодарській дузі.

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Теги: #Мінськ#переговори