Тука розповів, хто залишиться воювати на Донбасі після виведення Росією своїх "орлів"

Решта - це ніким не контрольовані угруповання, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі каналу "112 Україна".

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"Це приблизно, за різними оцінками, 30% від комбатантів, які перебувають на території України. Решта 30% - це так звані "козачки" і різного роду угруповання, які часто ніким не контрольовані. І 30% - це залишки громадян України, які зі зброєю в руках продовжують воювати проти української влади", - зазначив він.

Також Тука розповів, що Росія зменшує з кожним місяцем фінансову допомогу квазіутворенням на Донбасі.

Він також додав, що інвестиції РФ в окупований Крим зменшуються.

Раніше радник глави МВС Ілля Кива заявив, що російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ.