Тука розповів, хто залишиться воювати на Донбасі після виведення Росією своїх "орлів"

10:59, 23 січня 2017
Війна
3264 0

Якщо Росія прийме остаточне рішення вивести регулярні війська з Донбасу, їхня кількість становитиме приблизно 30% з тих, хто там воює.

РФ скорочує фінансування квазіутворень на Донбасі / Фото УНІАН

Решта - це ніким не контрольовані угруповання, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі каналу "112 Україна".

Читайте такожТука розповів, чому восени може початися звільнення Донбасу

"Це приблизно, за різними оцінками, 30% від комбатантів, які перебувають на території України. Решта 30% - це так звані "козачки" і різного роду угруповання, які часто ніким не контрольовані. І 30% - це залишки громадян України, які зі зброєю в руках продовжують воювати проти української влади", - зазначив він.

Також Тука розповів, що Росія зменшує з кожним місяцем фінансову допомогу квазіутворенням на Донбасі.

Він також додав, що інвестиції РФ в окупований Крим зменшуються.

Раніше радник глави МВС Ілля Кива заявив, що російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Росія#Тука#війська