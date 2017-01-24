Українські військові відбили атаку бойовиків у районі Калинівки - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У районі висоти 223.9 і північніше Калинівки – бій, окупанти двома малими піхотними групами спробували зблизитися з передовими позиціями сил АТО і обстріляти їх зі стрілецької зброї та ручних гранатометів", - йдеться у його повідомленні.

Тимчук розповів, що терористи були вчасно виявлені спостерігачами бойової охорони й щільно накриті вогнем, з втратами відійшли на вихідні рубежі.