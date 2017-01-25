Волонтери помітили модифікований російський БТР у Донецьку (фото)

09:58, 25 січня 2017
Війна
4081 0

Російські пропагандисти опублікували на їхньому YouTube-каналі ролик під назвою "День відкритих дверей у розташуванні батальйону "Спарта". На ньому волонтерами був упізнаний модифікований російський БТР-80 з прицілом ТКН-4ГА-01, що випускається Ростовським оптико-механічним заводом.

Ця модифікація БТР-80 в Україну не експортувалася й стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, не могла, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Читайте такожВолонтери показали росіян, які розстріляли українських військових поблизу Дебальцевого (фото, відео)

Розташування так званого батальйону "Спарта" російського окупаційного корпусу в Донецькій області знаходиться на території 3 корпусу Донецького Національного технічного університету.

У жовтні 2016 року аналогічний модернізований БТР-80 волонтери InformNapalm фіксували на території заводу з виробництва збірних залізобетонних виробів (Макіївка, Донецька область).

Раніше волонтери визначили групу танкістів з Чечні, які воювали в Україні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Донецьк#БТР