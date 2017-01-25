Волонтери помітили модифікований російський БТР у Донецьку (фото)
09:58, 25 січня 2017Війна
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Російські пропагандисти опублікували на їхньому YouTube-каналі ролик під назвою "День відкритих дверей у розташуванні батальйону "Спарта". На ньому волонтерами був упізнаний модифікований російський БТР-80 з прицілом ТКН-4ГА-01, що випускається Ростовським оптико-механічним заводом.
Ця модифікація БТР-80 в Україну не експортувалася й стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, не могла, йдеться у розслідуванні InformNapalm.
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Розташування так званого батальйону "Спарта" російського окупаційного корпусу в Донецькій області знаходиться на території 3 корпусу Донецького Національного технічного університету.
У жовтні 2016 року аналогічний модернізований БТР-80 волонтери InformNapalm фіксували на території заводу з виробництва збірних залізобетонних виробів (Макіївка, Донецька область).
Раніше волонтери визначили групу танкістів з Чечні, які воювали в Україні.
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