Жебрівський прокоментував свою обіцянку повернути "українські" землі, що перебувають у складі Росії

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів губернатор Донецької області Павло Жебрівський.

За його словами, росіяни розповідають про те, що Крим – це російська земля, Донбас і так звана Новоросія – також. Водночас українці живуть у Воронезькій, Курській, Бєлгородській, Ростовській областях, Краснодарському краї, говорить Жебрівський, але ми не зазіхаємо на ці території.

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"Нам би повернути своє – Донеччину, Луганщину, Крим, назад, у лоно української держави", - заявляє голова Донецької ОДА. Він називає спосіб, за яким діє президент РФ Володимир Путін, намагаючись анексувати собі російськомовні регіони України, "доведеним до абсурду".

"Я служив в армії, це були 1980-1982 роки. Зі мною служили хлопці з Кубані, і вони розмовляли українською мовою. У них були українські школи. Але – ми що, повинні говорити, що Кубань тепер потрібно анексувати? Ні. Але там є український дух, українська генетика і українські люди? Є. Так можна далеко зайти", - сказав Жебрівський.

Раніше Жебрівський заявив, що Україні слід повернути "свої" землі, що перебувають у складі Росії. Про це він сказав 7 червня в ефірі радіостанції "Ера". "Рано чи пізно ми повинні повернути споконвічно українські землі - Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину і Краснодарський край. Це там, де є українська сутність, українська ментальність", - заявив Жебрівський.