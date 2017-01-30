Обстріли Авдіївки: у місто направили додатковий загін поліції

В Авдіївку, яка вже третю добу потерпає від обстрілів ОРДЛО, додатково спрямовано зведений загін поліцейських. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Авдіївське відділення поліції переведено у посилений режим несення служби. Правоохоронці патрулюють вулиці населеного пункту та надають допомогу місцевим мешканцям.

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У МВС повідомляють, що через інтенсивні обстріли з боку бойовиків, Авдіївка залишилась без світла, є перебої з мобільним зв’язком.

29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО 5 українських військових загинули, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

30 січня у штабі АТО повідомили про загибель ще двох бійців.