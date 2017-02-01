Близько 30% випущених по Авдіївці снарядів не розірвалися і їх треба розмінувати – Зубко

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ході засідання уряду, інформує "112 Україна".

"Вчора відбулося засідання штабу в Авдіївці. Були розглянуті всі кризові сценарії від найкритичнішого до систем життєзабезпечення, які сьогодні функціонують у мінімальному режимі, згідно з яким сьогодні підтримується температурний режим у 153 багатоповерхових будинках на рівні 12-15 градусів. Сьогодні забезпечена подача питної води до цих будинків, але, з іншого боку, енергопостачання досі відсутнє", – сказав Зубко.

Він уточнив, що аварійно-рятувальна та ремонтна бригади знаходяться в стані повної бойової готовності, щоб вирушити на місце відновлення енергопостачання.

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"Також саперні бригади, які повинні пройти і розміновувати. Тому що 29-31 січня було випущено велику кількість снарядів, які десь на рівні 30%, які не розірвалися, і там потрібно розмінування. З іншого боку, нам сьогодні тільки заважає відсутність "режиму тиші" на нашій території. Найголовніше – це район промзони і Старої Авдіївки. Системи життєдіяльності теплопостачання, водопостачання функціонують. Люди працюють у тризмінному режимі на коксохімічному комбінаті. Те, що було потрібно від центральних органів влади, а також місцевої адміністрації, всі ці шляхи забезпечено", – додав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня розпочали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою і опаленням.