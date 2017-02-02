Штаб АТО спростував інформацію росЗМІ про наступ українців на селище Комінтернове
Штаб АТО офіційно спростував поширену кількома російськими ЗМІ інформацію про наступ українських військ на селище Комінтернове на півдні Донецької області.
Військові твердять, що таким чином росіяни створюють інформаційне підґрунтя для шалених обстрілів позицій ЗСУ та мирних жителів на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.
"Під час обстрілу бліндаж трошки ходив, балки підскакуали, земля на голову сипалася – нічого, ми вистоїмо", - розповів командир взводу морської піхоти з позивним "Лом". Військові кажуть, що мінські домовленості в секторі "Маріуполь" виконує лише українська армія, а от ворог залюбки поливає їх 122-міліметровими снарядами. Морпіхи впевнені, що гатять по них із Комінтернового, куди напередодні прибув черговий "конвой". "Прикривають відходи-приходи своїх людей", - пояснює застосування ствольної артилерії окупантами боєць Василь.
Читайте такожЗСУ зайшли в Комінтернове, за населений пункт йдуть бої - волонтер
Морпіхи стійко витримують атаки ворога на свої позиції, однак у контратаку не йдуть. "Українські морські піхотинці не змінювали лінію оборони ані вчора, ані сьогодні. І не тривали бої за населений пункт Пікузи. Тривають, у тому числі і з цього населеного пункту, масовані, інтенсивні, прицільні і практично цілодобові обстріли військ, які задіяні у проведенні Антитерористичної операції", - наголосив речник сектору "М" Іван Чміль.
"Ворог інтенсивно почав використовувати САУ та застосовувати РСЗВ "Град", в тому числі і в районі населених пунктів Талаківка та Сартана", - доповнив командир підрозділу морської піхоти Вадим Сухаревський. А його підлеглі зізнаються: від повернення під українським прапор Комінтернового стримує тільки одне – відсутність наказу. "Був би наказ – узяли", - кажуть морпіхи.
Напередодні ж ввечері близько півгодини бойовики обстрілювали контрольний пост "Мар'їнка". Ворог використав для цього позиції в окупованій Олександрівці.