Військовий озвучив втрати "батальйону "Гіві" за останні дні боїв на Донбасі

Про це свідчать дані радіоперехоплення, пише на своїй сторінці у Facebook військовий з позивним "Мартін Брест".

"За радіоперехватом: батальйон "Сомалі" зазнав втрат у 40 відсотків", - йдеться в його повідомленні.

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Зазначається, що терорист "Гіві" віддав наказ кинути у бій свій останній резерв - танкову роту. При цьому точна кількість танків поки невідома.

"Це якщо танкова рота таки піде - там не хочуть бути тупими смертниками", - упевнений Брест.

Раніше російський ватажок "Всевеликого війська Донського" Микола Козіцин, який воював на Донбасі, а пізніше виїхав до Росії, оголосив про формування нових підрозділів бойовиків для війни на сході України.