Бойовики 6 разів обстріляли пункт пропуску "Мар’їнка", поблизу блокпосту розірвалося близько 10 гранат (фото)

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

При цьому зазначається, що в усіх випадках обстріли здійснювалися з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

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В повідомленні сказано, що поблизу блокпосту також розірвалося близько 10 гранат.

Під час обстрілів громадяни та транспортні засоби в контрольному посту та КПВВ «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає, поінформували в ДПСУ.

Як відомо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитої лінії електропередач біля Авдіївки.

За даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте щоразу вони були зірвані. Під обстріли потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновленні лінії електропередач, що живить місто.