В Авдіївці під час обстрілу британський фотокореспондент отримав поранення ока

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Із травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова міста Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що загалом станом на 08.00 є інформація про двох загиблих та трьох поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Авдіївка.

«Двоє загиблих: місцева мешканка та військовослужбовець ДСНС. Троє поранених: офіцер ДСНС, іноземний фотокореспондент та місцева мешканка, яка отримала легке поранення в результаті попадання снаряду у п’ятиповерхівку та відмовилась від госпіталізації», - написав він.

Пораненим надається уся необхідна медична допомога, запевнив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 лютого, о 21.05 бойовики обстріляли в Авдіївці район школи №2 та стадіон «Хімік», де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Під обстріл потрапив автомобіль ГУ ДСНС у Донецькій області. Загинув один співробітник Держслужби, ще один поранений.