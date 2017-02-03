"Участі у боях не беруть": Міноборони пояснило присутність танків у Авдіївці (відео)
Міністерство оборони запевняє, що танки, які напередодні зафіксували ряд ЗМІ у Авдіївці, перебувають в оперативному резерві українських військ та участі у бойових діях не беруть.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
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"У зв’язку із поширенням окремими Інтернет-ресурсами інформації про нібито підведення танків до лінії зіткнення прес-центр штабу АТО повідомляє, що зазначена бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з метою адекватного реагування у разі спроби противника прорвати оборону українських військ. Танки участі у бойових діях не беруть", - пояснили у Міноборони.
Разом з тим, у прес-службі просять представників ЗМІ за офіційною інформацією звертатися до прес-центр штабу АТО.
Як відомо, напередодні журналіст ВВС Том Баррідж, який перебуває в Авдіївці повідомив, що у місті з'явились танки ЗСУ.
We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukrainepic.twitter.com/9HGDrNAkWJ— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 лютого 2017 р.