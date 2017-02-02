Журналіст показав фото 11 загиблих у боях під Авдіївкою українських військових

Дані опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер і журналіст Назар Приходько.

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"За три дні Україна втратила 10-х бійців-Героїв... Згадаймо поіменно... Тут 9, а також Сергій Пацула з Миколаєва, про якого стало відомо нещодавно", - йдеться у його повідомленні.

На фото не вказані Пацула Сергій (солдат 80-ї ДШБ з Миколаєва) і Роман Бублієнко (боєць 72-ї бригади із смт Володарка Київської області).

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого на Майдані Незалежності у столиці попрощалися з бійцями АТО, які загинули у районі Авдіївки 29 і 30 січня. Це четверо бійців 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.