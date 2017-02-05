"Це все, що треба знати про Кремль" - Клімкін щодо обстрілів Авдіївки

Як повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook, за словами Клімкіна, "це все, що треба знати про Кремль".

"Щойно починаємо ремонтні роботи, аби допомогти населенню Авдіївки, російські маріонетки починають обстріли. Це все, що вам треба знати про Кремль", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки. Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників вчора почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП.

Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.