У "ДНР" зростає паніка через ситуацію на фронті, в деяких районах Донецька немає тепла, води і світла – ІС
На територіях, підконтрольних російсько-терористичним військам «ДНР», ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування.
Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».
Внаслідок ушкоджень на території західних районів Донецька відсутнє або частково відсутнє теплопостачання, електроенергія, вода.
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Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька (північні околиці міста). Частина людей вивезена в Калінінський район міста і розміщується в гуртожитках відомств і навчальних закладів – наприклад, в гуртожитках Донецького медінституту розміщено до 500 чол.
Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в тимчасово окупованому Донецьку обмежили надання медичної допомоги цивільним особам через велику кількість поранених бойовиків у лікувальних установах міста.