У "ДНР" зростає паніка через ситуацію на фронті, в деяких районах Донецька немає тепла, води і світла – ІС

12:51, 06 лютого 2017
Війна
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На територіях, підконтрольних російсько-терористичним військам «ДНР», ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування.

Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька / vk.com/donetsk

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Внаслідок ушкоджень на території західних районів Донецька відсутнє або частково відсутнє теплопостачання, електроенергія, вода.

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Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька (північні околиці міста). Частина людей вивезена в Калінінський район міста і розміщується в гуртожитках відомств і навчальних закладів – наприклад, в гуртожитках Донецького медінституту розміщено до 500 чол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в тимчасово окупованому Донецьку обмежили надання медичної допомоги цивільним особам через велику кількість поранених бойовиків у лікувальних установах міста.

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Теги: #ДНР#Донецьк#паніка