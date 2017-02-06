У "ДНР" зростає паніка через ситуацію на фронті, в деяких районах Донецька немає тепла, води і світла – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Внаслідок ушкоджень на території західних районів Донецька відсутнє або частково відсутнє теплопостачання, електроенергія, вода.

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Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька (північні околиці міста). Частина людей вивезена в Калінінський район міста і розміщується в гуртожитках відомств і навчальних закладів – наприклад, в гуртожитках Донецького медінституту розміщено до 500 чол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в тимчасово окупованому Донецьку обмежили надання медичної допомоги цивільним особам через велику кількість поранених бойовиків у лікувальних установах міста.