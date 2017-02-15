Російський історик назвав м'який та жорсткий способи завершення війни на Донбасі

Поки Кремль розраховує на те, що Україна не витримає тиску і піде фактично на створення Придністров'я на Донбасі, заявив в інтерв'ю Апострофу російський історик, фахівець з історії Росії XX століття Андрій Зубов.

"Але якщо Україна витримає тиск і не піде на це, тоді Мінські угоди — найм'якша форма вирішення. І мені здається, що внутрішньо Кремль до неї все більше і більше готовий", - зазначив він.

При цьому Зубов вважає, що ліквідація одного за іншим "вождів" "донецького сепаратизму" — це характерна ознака того, що Кремль шукає якогось прийнятного для світової спільноти врегулювання на Донбасі.

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"Донбас дуже обтяжливий для Росії — ще більше, ніж Крим, бо там йде війна, спустошена територія, її треба якось підтримувати, людей треба годувати, велика кількість біженців з Донбасу і на території Росії теж", - зазначив російський історик.

Водночас жорсткий спосіб вирішення конфлікту - це просто піти з Донбасу, надати Україні вирішувати самій проблему цій території повністю.

Для Росії найгірше, якщо взагалі піти і забути. "Тоді втрати і моральні, і політичні, так й економічні будуть набагато більшими", - підсумував Зубов.