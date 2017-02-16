Місія ОБСЄ: Минулого тижня рівень насильства на Донбасі повернувся до "аномальної норми"

20:08, 16 лютого 2017
Війна
438 0

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про покращення безпекової ситуації на Донбасі.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«На перший погляд безпекова ситуація в Донецькій і Луганській областях покращилася, після раптового загострення в районі Авдіївки та Ясинуватої минулого тижня ми спостерігали зменшення кількості порушень режиму припинення вогню», - сказав Хуг.

Читайте такожСьогодні троє українських військових загинуло, четверо отримали поранення – штаб АТО

«Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася на 75%, якщо порівняти з позаминулим тижнем», - додав він.

Представник СММ ОБСЄ також зауважив, що минулого тижня рівень насильства повернувся до так званої «аномальної норми». За словами Хуга, подібна ситуація здебільшого спостерігалася і цього тижня. «Вчора ми зафіксували приблизно 200 порушень режиму припинення вогню. Порівнявши це з тисячами, які ми фіксували щодня у період загострення в районі Авдіївки та Ясинуватої, стає очевидно, що у нас спостерігається більш-менш стабільний період деескалації», - сказав він.

Разом з тим Хуг наголосив, що повного та всеосяжного припинення вогню, до якого 1 лютого закликала Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України, не було досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, Хуг також заявив, що місія ОБСЄ не отримала від сторін конфлікту на Донбасі інформацію про озброєння для відведення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#ОБСЄ