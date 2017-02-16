Місія ОБСЄ: Минулого тижня рівень насильства на Донбасі повернувся до "аномальної норми"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«На перший погляд безпекова ситуація в Донецькій і Луганській областях покращилася, після раптового загострення в районі Авдіївки та Ясинуватої минулого тижня ми спостерігали зменшення кількості порушень режиму припинення вогню», - сказав Хуг.

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«Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася на 75%, якщо порівняти з позаминулим тижнем», - додав він.

Представник СММ ОБСЄ також зауважив, що минулого тижня рівень насильства повернувся до так званої «аномальної норми». За словами Хуга, подібна ситуація здебільшого спостерігалася і цього тижня. «Вчора ми зафіксували приблизно 200 порушень режиму припинення вогню. Порівнявши це з тисячами, які ми фіксували щодня у період загострення в районі Авдіївки та Ясинуватої, стає очевидно, що у нас спостерігається більш-менш стабільний період деескалації», - сказав він.

Разом з тим Хуг наголосив, що повного та всеосяжного припинення вогню, до якого 1 лютого закликала Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України, не було досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, Хуг також заявив, що місія ОБСЄ не отримала від сторін конфлікту на Донбасі інформацію про озброєння для відведення.