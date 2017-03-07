В ОБСЄ пояснили, чому не направили спостерігачів до Авдіївки - ЗМІ

"СММ не направили патруль в цей район через постійні порушення режиму припинення вогню, зареєстрованих місією. СММ готова сприяти дотриманню режиму припинення вогню, щоб могли бути проведені ремонтні роботи, але сторони відмовляються надати нам доступ в цей район", - йдеться у відповіді ОБСЄ на запит Української правди.

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При цьому раніше керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що з української сторони представники ОБСЄ готові були в будь-який момент виїхати в район проведення робіт, проте з боку ОРДО представників місії не було. Ремонтні роботи в понеділок так і не почалися.