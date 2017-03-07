Із "сірої зони" поблизу Донецька виведуть 9 сіл - Жебрівський

На Донбасі перенесуть контрольно-пропускний пункт у Новотроїцькому майже на 8 км углиб "сірої зони".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км вглиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС", - написав він.

Крім того, він заявив, що після цього із так званої "сірої зони" буде виведено 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке.

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«Після перенесення КПВВ із так званої "сірої зони" буде виведено 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ООН відзвітували, що за перші два місяці 2017 року кількість постраждалих серед мирних жителів подвоїлася у порівнянні з двома попередніми місяцями.

«Наприкінці січня по всій Східній Україні небезпечна ситуація досягла піку. З'явилися нові жертви серед мирного населення і нові гуманітарні проблеми в декількох районах. З початку року УКГП (Управління з координації гуманітарних питань) отримало інформацію про 111 постраждалих цивільних осіб (20 загиблих і 91 потерпілий). У листопаді-грудні 2016 року постраждав 51 мирний житель», - йдеться у звіті.