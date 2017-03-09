Україна проситиме Інтерпол оголосити в розшук полковника ЗС РФ, причетного до обстрілу під Волновахою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук на спільному брифінгу із заступником начальника Головного слідчого управління СБУ Віталієм Маяковим сьогодні в Києві.

«Відразу після ухвали суду про заочний розгляд і затримання на Сінельнікова буде направлено наш запит до Інтерполу», - заявив він.

Також Сторожук зауважив, що «усі військові злочини, які пов’язані з російською агресією проти України, є пов’язаними між собою. Завдання кожного слідчого чи прокурора – встановити причетність до конкретного злочину тієї чи іншої особи, яка буде нести за це відповідальність».

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«Безпосередньо цей обстріл вели три мобільні групи з реактивного дивізіону 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го «армійського корпусу» так званої «ДНР». Це значить, що слідство буде встановлювати кожну особу, яка входила до цієї бригади», - зауважив перший заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков сьогодні, 9 березня, заявив, що слідство встановило причетність до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою в січні 2015 року полковника збройних сил Росії Анатолія Сінельнікова і громадянина України, так званого «військового коменданта» Докучаєвська Юрія Шпакова.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року терористи з боку окупованого Докучаєвська із реактивних систем залпового вогню «Град» відкрили вогонь по блокпосту №5 на трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк. Під обстріл потрапив рейсовий автобус, що рухався за маршрутом Златоустівка-Донецьк. В результаті обстрілу від численних осколкових поранень в салоні автобуса загинули 10 мирних жителів, ще 2 осіб померли від поранень у лікарні, 18 людей отримали поранення.

14 січня 2015 року Рада безпеки ООН на своєму засіданні у Нью-Йорку засудила обстріл автобуса під Волновахою, внаслідок якого загинули мирні жителі.