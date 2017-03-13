Бойовики надали письмові гарантії припинення вогню в Авдіївці - Жебрівський

Бойовики надали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для відновлення пошкоджених ліній електропередач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський.

"Отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки. З нашого боку бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС та представників СЦКК і місії ОБСЄ готова в будь-яку хвилю вийти в район пориву на відновлення ЛЕП. З боку ОРДЛО має вийти група в такому ж складі", - написав Жебрівський.

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Жебрівський також зазначив, що з боку тимчасово окупованих територій також повинна вийти група для ремонту пошкоджених ліній енергопостачання. Її склад має бути таким же.

Нагадаємо, Авдіївка вже третю добу перебуває без електропостачання. Станом на 7:00 13 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 6 генераторів ДСНС.