Окупанти сьогодні знову обстріляли Авдіївку - Аброськін
20:17, 15 березня 2017Війна
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Цього разу обійшлося без постраждалих.
Обстріли Авдіївки / REUTERS
Сьогодні окупанти знову обстріляли Авдіївку, влучивши у житловий будинок. Про це заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Авдіївка. Бойовики "ДНР" обстріляли в черговий раз місто. Попадання в житловий будинок по вул.Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає", - повідомив Аброськін.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 березня, через обстріли бойовиків внаслідок пошкодження ЛЕП було припинено електропостачання Авдіївки та 11 населених пунктів Ясинуватського району Донецької області.
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