Окупанти сьогодні знову обстріляли Авдіївку - Аброськін

Сьогодні окупанти знову обстріляли Авдіївку, влучивши у житловий будинок. Про це заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБлокадники відновлюють роботу редуту на залізничній гілці Ясинувата-Костянтинівка

"Авдіївка. Бойовики "ДНР" обстріляли в черговий раз місто. Попадання в житловий будинок по вул.Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає", - повідомив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 березня, через обстріли бойовиків внаслідок пошкодження ЛЕП було припинено електропостачання Авдіївки та 11 населених пунктів Ясинуватського району Донецької області.