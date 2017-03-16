Місія ОБСЄ повідомила про зменшення кількості вибухів на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 14 березня, опублікованому 15 березня на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму тиші, включаючи близько 740 вибухів, у порівнянні з попереднім звітним періодом (1070 вибухів). Більшість вибухів була зафіксована в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища та в районі Світлодарська-Дебальцевого", - йдеться у звіті місії.

Читайте такожУкраїна закликала Раду Європи та ОБСЄ протистояти порушенням прав людини в Криму і на Донбасі

У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню – 65 вибухів у порівнянні з попереднім 24-годинним звітним періодом (близько 100 вибухів).