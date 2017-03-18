У ОБСЄ повідомила про незначне зменшення кількості вибухів на Донбасі

Місія ОБСЄ фіксує менше порушень режиму "тиші" у Донецькій та Луганській областях, разом з тим зафіксовано порушення режиму припинення вогню в районі розведення сил і засобів у н. п. Золоте. Про це повідомляє "112", посилаючись на дані звіту місії від 18 березня.

За даними ОБСЄ, в Донецькій області зафіксовано близько 540 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 700 вибухів), у Луганській області - 14 вибухів (у попередньому звітному періоді - близько 360).

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Також спостерігачі ОБСЄ заявляють про обмежений доступ до дільниць на лінії розмежування, де визначено розведення сил і засобів - в н. п. Станиця Луганська, Золоте і Петровське.

"Камера СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в районі н. п. Золоте. Також місія бачила протитанкові міни в контрольованих урядом районах біля цього пункту і чула вибух, який оцінюється як артилерійський", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецькій області обстріляли патруль місії ОБСЄ.