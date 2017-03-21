Окупанти на Донбасі застосовують заборонене міжнародним правом озброєння - розвідка

Російські окупанти на Донбасі продовжують застосовувати заборонені міжнародним правом зразки озброєння.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«16 березня у районі Луганське (Світлодарський напрямок) військовослужбовцями 7 окремої мотострілецької бригади було встановлено інженерне загородження з використанням протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права», - інформує українська розвідка.

Як повідомляв УНІАН, невдоволені умовами проходження служби російські найманці на Донбасі тікають на територію РФ.