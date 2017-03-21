Окупанти на Донбасі застосовують заборонене міжнародним правом озброєння - розвідка
12:27, 21 березня 2017Війна
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У розвідці повідомили про використання бойовиками протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права.
Протипіхотні міни ПМН-2 були встановлені у районі Луганського / Армейский вестник
Російські окупанти на Донбасі продовжують застосовувати заборонені міжнародним правом зразки озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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«16 березня у районі Луганське (Світлодарський напрямок) військовослужбовцями 7 окремої мотострілецької бригади було встановлено інженерне загородження з використанням протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права», - інформує українська розвідка.
Як повідомляв УНІАН, невдоволені умовами проходження служби російські найманці на Донбасі тікають на територію РФ.
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