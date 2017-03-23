"Сімох бойовиків ліквідували одразу": волонтер про подробиці запеклих боїв під Маріуполем

Волонтер центру "People's Project" Серж Марко розповів подробиці бою поблизу Водяного Донецької області.

"Так, бій був на чужих позиціях. Так, один піхотинець, стрибнувши в окоп, вбив трьох. Але не врукопашну ж! А зі свого штатного автомата. По суті морпіх зробив те, що два місяці тому не вийшло у бойовиків при штурмі морпіхівського опорника", - йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.

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Волонтер розповів, що на опорному пункті перебили всіх терористів: "Сімох бойовиків вбили одразу. Близько п'яти були поранені".

Також, за його словами, військові зайняли нові позиції й почали окопуватися, але їм не дали, тому три години йшов бій за опорник. "Танк сепарів не підбили, але два рази "проганяли". На третій раз танк повернувся й викотився на 200 метрів до позиції і почав розстрілювати впритул", - зазначив Марко.

Крім того, БМП українських військових отримала неслабо осколками пошкоджена й вийшла з бою. Морпіхи були змушені відійти із захопленої позиції, проти танка з автоматами не повоюєш, зазначив волонтер.

"Інші позиції в цей час накривала арту бойовиків і "Гради"... Морпіхи відійшли з позиції без втрат. Втрати були в одній групі, яка заходила на сепарський опорник. Кулеметна черга і... троє поранених й двоє вбитих", - написав він.

"Результат бою - 2 загиблих морпіхи, 7 поранених. У супротивника 9 загиблих і 13 поранених. В основному втрати противника - це знищені бойовики на захопленій позиції", - розповів Марко.