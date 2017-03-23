"Сімох бойовиків ліквідували одразу": волонтер про подробиці запеклих боїв під Маріуполем
На опорному пункті перебили всіх терористів, стверджує волонтер.
Волонтер центру "People's Project" Серж Марко розповів подробиці бою поблизу Водяного Донецької області.
"Так, бій був на чужих позиціях. Так, один піхотинець, стрибнувши в окоп, вбив трьох. Але не врукопашну ж! А зі свого штатного автомата. По суті морпіх зробив те, що два місяці тому не вийшло у бойовиків при штурмі морпіхівського опорника", - йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.
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Волонтер розповів, що на опорному пункті перебили всіх терористів: "Сімох бойовиків вбили одразу. Близько п'яти були поранені".
Також, за його словами, військові зайняли нові позиції й почали окопуватися, але їм не дали, тому три години йшов бій за опорник. "Танк сепарів не підбили, але два рази "проганяли". На третій раз танк повернувся й викотився на 200 метрів до позиції і почав розстрілювати впритул", - зазначив Марко.
Крім того, БМП українських військових отримала неслабо осколками пошкоджена й вийшла з бою. Морпіхи були змушені відійти із захопленої позиції, проти танка з автоматами не повоюєш, зазначив волонтер.
"Інші позиції в цей час накривала арту бойовиків і "Гради"... Морпіхи відійшли з позиції без втрат. Втрати були в одній групі, яка заходила на сепарський опорник. Кулеметна черга і... троє поранених й двоє вбитих", - написав він.
"Результат бою - 2 загиблих морпіхи, 7 поранених. У супротивника 9 загиблих і 13 поранених. В основному втрати противника - це знищені бойовики на захопленій позиції", - розповів Марко.