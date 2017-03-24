Російські "козаки" збирають підписи про висловлення недовіри ватажку "ЛНР" - ІС

В окупованих районах Луганської області продовжує розвиватися конфлікт між представниками російських "козаків" із "Всевеликого війська Донського" і так званим керівництвом "ЛНР". Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Отаман "Всевеликого війська Донського" Козіцин віддав вказівку керівникам "козацьких" підрозділів, що дислокуються в м. Антрацит, Ровеньки та Алчевськ, здійснювати збір підписів місцевих жителів під зверненням про висловлення недовіри голові "ЛНР" Плотницькому", - йдеться в його повідомленні.

Раніше ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" збираються провести референдум про приєднання окупованих територій Донбасу до Росії.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу в Росію: "Ні, таких сценаріїв якихось писаних немає".