До "ДНР" через "націоналізацію" приїхали російські куратори - ІС

Територію "ДНР" відвідала робоча група" з Москви, яка вивчала фінансово-економічну й соціальну ситуацію на "націоналізованих" підприємствах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Російськими спеціалістами було рекомендовано керівникам "націоналізованих" підприємств з метою вживання превентивних заходів щодо недопущення можливого соціального вибуху більш оперативно направляти інформацію про ситуацію в трудових колективах, розповів Тимчук.

"Також "робоча група" зазначила, що наразі більшість працівників на тлі нерозуміння перспектив розвитку своїх підприємств розраховують на російську підтримку. Водночас значна частина працівників "націоналізованих" підприємств залишаються проукраїнськи налаштованими", - зазначили в ІС.

Нагадаємо, 1 березня бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.