У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем АТО (відео)
14:17, 28 березня 2017Війна
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Бійця АТО поховали на Личаківському кладовищі.
Павлів загинув 24-го березня / Скріншот
28 березня у Львові попрощалися із українським воїном Володимиром Павлівим, який 24-го березня загинув у зоні проведення АТО на Донбасі. Про це повідомляє місцевий сайт 032.uа.
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Похоронна процесія із тілом українського воїна вирушила на Личаківське кладовище, де його й поховали.
Нагадаємо, що Володимир Павлів загинув 24-го березня під час виконання бойового завдання у районі Новоолександрівки, що на Луганщині. Павліву було 42 роки.
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