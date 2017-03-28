У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем АТО (відео)

28 березня у Львові попрощалися із українським воїном Володимиром Павлівим, який 24-го березня загинув у зоні проведення АТО на Донбасі. Про це повідомляє місцевий сайт 032.uа.

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Похоронна процесія із тілом українського воїна вирушила на Личаківське кладовище, де його й поховали.

Нагадаємо, що Володимир Павлів загинув 24-го березня під час виконання бойового завдання у районі Новоолександрівки, що на Луганщині. Павліву було 42 роки.