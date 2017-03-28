У зоні АТО сьогодні бойовики поранили двох українських військових

За сьогоднішній день у зоні проведення антитерористичної операції бойовики поранили двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початком доби 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння", - йдеться у зведенні.

Так, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог стріляв по позиціях Збройних сил України поряд з Авдіївкою, Троїцьким та Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного, Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти поблизу Луганського ворог обстрілював з озброєння БМП, а по захисниках Пісків, Луганського та Троїцького бив з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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На Маріупольському напрямку неподалік Тарамчука окупанти намагалися поцілити по українським захисникам з 82-мм міномету. По морським піхотинцям в Широкиному бойовики стріляли із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорні пункти під Водяним ворог обстрілював з гранатометів та кулеметів, захисників Павлополя накривав вогнем з гранатометів. Крім того, ворожі снайпери активізувались під Гнутовим та Водяним.

На Луганщині неспокійно було поблизу Новозванівки, по захисниках якої терористи били з міномету калібру 82 мм, та поряд із Новоолександрівкою, яку вони накривали вогнем гранатометів різних систем.

"Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Двох українських воїнів було поранено", - йдеться у зведенні.