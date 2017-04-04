Біля Мар'їнки сталося бойове зіткнення українських бійців з ДРГ бойовиків – штаб АТО

В районі Мар'їнки Донецької області сталося бойове зіткнення українських бійців з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизилась до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено», - йдеться у повідомленні.

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У штабі додали, що командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняв рішення про застосування зброї. Під натиском вогню, противник, ведучи вогонь у відповідь, відійшов.

«Після дорозвідки нашими військовослужбовцями ділянки бойового зіткнення було знайдено тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів», - поінформували у штабі.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) протягом минулої доби, 3 квітня, зафіксували 120 вибухів у Донецькій та Луганській областях.