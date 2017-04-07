У "ДНР" назвали ім'я "замовника" вбивств терористів "Мотороли" та "Гіві"

У "ДНР" назвали ім'я "замовника вбивства" бойовиків "Мотороли" і "Гіві" — Арсена Павлова і Михайла Толстих. Про це повідомляють РИА Новости.

"Це Олексій Петров, голова департаменту контррозвідки СБУ", - сказано в повідомленні.

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Крім того, повідомляють, що нібито в структурі цього департаменту "є спеціальні загони", які створювалися за фінансової підтримки з США.

"Нам відомо, що Олексій Петров, будучи заступником начальника контррозвідки СБУ, відповідав за формування і функціонування таких підрозділів, у тому числі підготовку диверсійних груп", — заявила так званий прес-секретар "МГБ ДНР" Марія Петрова.

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Вона також заявила, що президент України Петро Порошенко призначив Олексія Петрова начальником департаменту контррозвідки після ліквідації "Гіві".

Раніше в так званій "ЛНР" заявили, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" нібито причетні українські силовики.

Бойовики також вже називали "одним з організаторів" знищення "Мотороли" начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського.