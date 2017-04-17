Слідком РФ звинувачує українських військових у "викраденні" російських "волонтерів" на Донбасі

У Слідчому комітеті РФ порушили кримінальну справу за фактами «викрадення» українськими силовиками російських «волонтерів» на Донбасі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського відомства.

Читайте такожУ ФСБ заявили про ліквідацію каналу поставок зброї із України та ЄС

Повідомляється, що в грудні 2014 року на блокпосту поблизу селища Червоний партизан у Донецькій області співробітники українських спецслужб «вчинили викрадення 36-річного громадянина РФ», який «приїхав на територію Донецької області України як волонтер для надання допомоги у відновленні виробництва у ДНР». Цей громадянин був затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України ("створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) і згодом засуджений. Лише за 2 роки його звільнили.

Крім того, за даними слідчого комітету РФ, у квітні 2015 року «озброєними особами поблизу селища Оленівка Донецької області України були викрадені волонтери російського Фонду допомоги біженцям, співвітчизникам і російськомовному населенню «Своїх не кидаємо», серед яких, зокрема, були російські громадяни, які везли з міста Луганська до Донецької області України «гуманітарний вантаж». Вони були затримані за підозрою у вчиненні злочину, аналогічного вищевказаному, і згодом обміняні на українських військовослужбовців.

«За вказаними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 126 КК РФ (викрадення людини). Наразі проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочинів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що точного списку росіян, затриманих в Україні, немає, але процес узгодження «обміну полоненими» йде у рамках і поза рамками Мінських угод.

22 квітня 2016 року на засіданні Ради федерації уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов повідомив, що в Україні пред'явлені звинувачення більш ніж 130 росіянам за участь у боях на Донбасі. «За нашими даними, зараз понад 100 російських громадян перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Понад 130 російським громадянам пред'явлені звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

За його словами, в результаті «внутрішньо-українського конфлікту» на Донбасі у в'язниці України потрапили сотні громадян Росії.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляв, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.