За співпрацю з бойовиками "ЛДНР" і хабарництво затримано двох офіцерів ЗСУ (фото)

Викрито на хабарництві двох нестройових офіцерів Збройних Сил України, які працювали на КПВВ "Мар’їнка" у районі проведення АТО.

Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 500 гривень, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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Здирників затримали під час отримання чергового "пакету" неправомірної вигоди у розмірі тисячі гривень. "Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту. Крім того, співробітники СБУ задокументували співпрацю хабарників з терористами "ЛДНР" щодо прискореного виготовлення перепусток", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.