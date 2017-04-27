СБУ викрила схему фінансування "ДНР", до якої причетний екс-посадовець часів Януковича і його донька

СБУ викрила схему фінансування терористичної організації «ДНР», до якої причетний екс-посадовець часів президента Віктора Януковича Віктор Шейбут та його донька Катерина Шейбут. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

“Було викрито і ліквідовано ще одну схему фінансування терористичної організації - так званої “ДНР”. Встановлено, що до каналу фінансування “ДНР” є причетним колишній посадовець часів Януковича, який займав одну з керівних посад у податковій службі і був доволі близьким до тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Його звати Віктор Шейбут. Також встановлено, що до цієї схеми причетна його донька Катерина Шейбут”, - сказав Ткачук.

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Він також повідомив, що Катерина Шейбут є секретарем фейкового громадського руху “Донецька республіка”.

Ткачук зазначив, що у 2015 році Катерина Шейбут завдяки бойовикам “ДНР” незаконно заволоділа підприємством — Донецьким лікеро-горілчаним комбінатом, де у промислових масштабах було налагоджено виробництво продукції, а всі прибутки від реалізації алкоголю отримували бойовики. Також частина коштів спрямовувалась у так званий “Фонд Захарченка”, “тобто фактично у кишеню самому (ватажку «ДНР» Олександру) Захарченку”.

Також Ткачук додав, що суттєві обсяги коштів перевозилися на контрольовану Україною територію, й тому на контрольованій території України було проведено обшуки у помешканнях та у банківських скриньках, які належать родині Шейбутів. В ході цих обшуків у володінні родини Шейбутів було знайдено готівку, отриману від незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Донбасу. Кошти перевозилися на контрольовану територію для легалізації. За них купувалося нерухоме майно, ювелірні прикраси, золото та інші цінності.

За словами Ткачука, виявлено готівки приблизно на 1 млн доларів, також 130 тис. євро і до одного кілограма золотих зливків.

Він також зазначив, що ці слідчі дії здійснювалися у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками ст. 110 зі значком 2, Кримінального кодексу — «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».