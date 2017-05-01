Під час обстрілу Мар'їнки поранені двоє місцевих жителів

Під час обстрілу житлових кварталів Мар'їнки в понеділок ввечері отримали поранення два місцевих жителя. Про це повідомив керівник Головного управління Нацполиции в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

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"Військо" під керівництвом реалізатора курятини активізувалося. Сьогодні ввечері бойовики масово обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, де продовжують жити мирні жителі", - написав він.

Керівник поліції наголосив, що в результаті обстрілу в районі вул. Поліграфічної зазнали поранень двоє місцевих жителів, 1952 р. і 1973 р. н. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, під час вчорашнього обстрілу бойовиками Мар'їнки було поранено 52-річного місцевого жителя.