У "ДНР" озвучили версію вибухів перед кортежем Захарченка
10:47, 08 травня 2017Війна
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У "ДНР" вважають вибух на дорозі до Савур-Могили терактом.
Перед проїздом кортежу Захарченка в "ДНР" пролунали два вибухи / oplot.info
Офіційна версія вибуху на дорозі, що веде до меморіального комплексу Савур-Могила в районі міста Шахтарськ Донецької області, як повідомляють терористи, — теракт.
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"Офіційна версія вибуху – це теракт", — сказав РІА Новости представник так званої адміністрації ватажка "ДНР".
Як повідомляли росЗМІ, вибухи пролунали 8 травня вранці незадовго до проїзду колони журналістів й кортежу ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
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