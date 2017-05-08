У "ДНР" озвучили версію вибухів перед кортежем Захарченка

10:47, 08 травня 2017
Війна
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У "ДНР" вважають вибух на дорозі до Савур-Могили терактом.

Перед проїздом кортежу Захарченко в

Офіційна версія вибуху на дорозі, що веде до меморіального комплексу Савур-Могила в районі міста Шахтарськ Донецької області, як повідомляють терористи, — теракт.

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"Офіційна версія вибуху – це теракт", — сказав РІА Новости представник так званої адміністрації ватажка "ДНР".

Як повідомляли росЗМІ, вибухи пролунали 8 травня вранці незадовго до проїзду колони журналістів й кортежу ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

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Теги: #кортеж Захарченка#вибухи у ДНР