У "ДНР" озвучили версію вибухів перед кортежем Захарченка

Офіційна версія вибуху на дорозі, що веде до меморіального комплексу Савур-Могила в районі міста Шахтарськ Донецької області, як повідомляють терористи, — теракт.

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"Офіційна версія вибуху – це теракт", — сказав РІА Новости представник так званої адміністрації ватажка "ДНР".

Як повідомляли росЗМІ, вибухи пролунали 8 травня вранці незадовго до проїзду колони журналістів й кортежу ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.