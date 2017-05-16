Штаб АТО спростував захоплення бойовиками частини "сірої зони" біля Пісок

Прес-центр штабу Антитерористичної операції спростовує інформацію про те, що контрольовані Росією бойовики частково зайняли "сіру зону" поблизу населеного пункту Піски. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, 16 травня, деякі засоби масової інформації розповсюдили повідомлення прес-центру штабу АТО щодо «частково зайнятих нових позицій російсько-терористичними військами в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски», яке набуло значного розголосу. Прес-центр штабу Антитерористичної операції повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності та була невірно викладена і висвітлена», - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі штабу наголосили, що українські військовослужбовці «жодного метра української землі не віддали і не віддадуть».

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр штабу АТО з посиланням на мобільну прес-групу ОТУ «Донецьк» поінформував, що «окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски».

"Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону, ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - йшлося у повідомленні.