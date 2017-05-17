У Держдумі РФ представили проект з перетворення промислових підприємств Донбасу в музеї

У Держдумі РФ пройшла презентація проекту перетворення промислового потенціалу окупованого Донбасу в музей і створення "туристичного кластеру".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на захід, організований у вигляді фотовиставки "Індустріальна спадщина Донбасу, до 150-річчя коксової металургії Росії", прийшли керівники всіх фракцій Держдуми РФ.

У прес-релізі до заходу сказано, що стосовно підприємств захопленого Донбасу з боку України була введена економічна блокада, що призвело до закриття багатьох підприємств.

Зокрема, зазначено, що з 1 січня 2017 року одночасно закриті всі 10 шахт двох вугільних об'єднань "Артемвугілля" в Горлівці і "Орджонікідзевугілля" в Єнакієвому; більше 15 тис. людей залишилися без роботи. Відзначається, що така проблема існує і в інших містах окупованій частині Донецької області.

Тут же повідомляється, що з метою вирішення даної проблеми розроблено проект по створенню на базі закритих підприємств постіндустріального музею-заповідника "Петровський форпост" та індустріального туристичного маршруту між Таганрогом і Єнакієве.

"Їх поява має створити новий туристичний кластер, що призведе до створення нових робочих місць і в підсумку вирішить проблему соціальної напруженості", - йдеться в релізі.

Виступаючи на виставці в Москві, Йосип Кобзон заявив, що ця виставка показує, яким був Донбас і "яким ми його хочемо бачити".

При цьому він оголосив, що "промисловий потенціал підірваний радикалами та українськими маріонетками".

Кобзон заявив, що має намір у 20-х числах травня знову відвідати окупований Донбас.

Він також заявив, що керівництву РФ не треба бояться санкцій і порівняв ставлення Росії до Сирії і Венесуели з підходом до "наших православних братів на Донбасі, яких ми зобов'язані оберігати".

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Глава КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що на землі багато прекрасних місць, але той, хто не був на Донбасі, багато втратив. Також він заявив, що КПРФ виступає за визнання "ЛДНР", щоб "вони повернулися на свою історичну батьківщину".

Глава ЛДПР Володимир Жириновський оголосив, що має намір одним з перших приїхати в якості туриста на окупований Донбас. Також він поскаржився, що проти нього порушено кримінальну справу в Україні, і заявив про готовність приїхати на допит у Київ із російськими десантниками.

Голова "Справедливої Росії" Сергій Миронов також виступив з пропозицією визнати окуповані частини Донецької і Луганської областей. За його словами, виставка в Держдумі – це знак солідарності з людьми, які борються за право говорити рідною мовою".

Нагадаємо, "ДНР" і "ЛНР" заявили про введення з 1 березня так званого зовнішнього управління на всіх українських підприємствах, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука повідомив, що захоплені бойовиками українські підприємства на Донбасі зупиняються.